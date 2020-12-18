Путин и лидеры СНГ обсудят пандемию и перспективы развития — трансляция

Заседание Совета глав государств СНГ состоится 18 декабря 2020 года под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции. В нем примет участие президент России Владимир Путин.

«Я думаю, что оно будет своевременным, полезным, в завершение года мы это делаем. С коллегами пообсуждаем, какие задачи мы должны решить в первоочередном порядке», — заявил накануне российский лидер в ходе большой пресс-конференции.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на заседании планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Также лидеры СНГ рассмотрят вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, обсудят актуальные международные темы.

Итогом заседания должно стать утверждение актуализированной Концепции дальнейшего развития СНГ, принятие совместных заявлений о 75-летии создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и других документов.

Новости о заседании Совета глав государств СНГ — в трансляции ИА REGNUM.