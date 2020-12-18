Киев, , 09:42 — REGNUM Украина не может дать врачам зарплаты, сопоставимые с зарплатами в Польше. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 17 декабря в эфире телеканала «1+1».

Врач в защитном костюме. Украина (сс) Mstyslav Chernov

По его словам, весь состав парламента может единогласно поддержать повышение зарплат медиков до уровня 80−300 тыс. гривен ($2,9 — $10,7 тыс. — ИА REGNUM), однако в бюджете Украины нет таких денег.

«Привлечение дополнительных ресурсов нам необходимо. И сейчас профильное министерство этим занимается. И я уверен, что и Верховная рада это будет делать. Но сравнить наши возможности сегодня как государства с возможностями даже Польши достаточно трудно», — считает Разумков.

Напомним, ранее спикер Рады заявил, что Украина купит за счёт бюджетных средств только 4 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Для остальных закупок понадобятся заёмные средства.

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