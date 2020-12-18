Москва, , 09:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции показал, что остается политиком номер один и в России, и за рубежом, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«На фоне многих лидеров западных стран, ушедших на полную самоизоляцию, он 17 декабря провел 4,5 часа с журналистами в формате видеоконференции, а потом очно поговорил еще и с кремлевским пулом без социальной дистанции.

Но самое главное — Путин продемонстрировал прекрасное понимание того, что происходит в стране и как надо защищать наши интересы в мире. Его многие фразы уже разлетелись на крылатые выражения и передовицы газет.

Ключевые месседжи от президента Путина о 2020 году, конечно, связаны с социальной обстановкой в России, пандемией и принятием Конституции.

Все эти процессы переплетены в этом году, и цифры убедительно показывают, что Россия пострадала в меньшей степени от пандемии, чем многие другие страны, сохранила конституционный темп.

Потери России в экономике также меньше, чем у многих других развитых стран. А наличие собственной вакцины страхует нас от постпандемийных катастроф, которые грозят многим странам в 2021 году.

Мне понравилось, что команда, которая готовила пресс-конференцию, не чуралась острых тем, которые обсуждались в соцсетях, и это придало ей динамику.

Очень хорошо, что президент в конце пресс-конференции приготовил новогодний подарок в виде 5000 рублей для детей до семи лет.

Это повысило социальное настроение у граждан. Всем жителям России нужны позитивные новости и вера в хороший 2021 год», — высказал свое мнение политолог.

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