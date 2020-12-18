Джакарта, , 09:26 — REGNUM Индонезия и Бразилия вступают в новую главу стратегического партнерства, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В ходе седьмого двустороннего консультативного форума Индонезия и Бразилия договорились продолжать расширять торговое и инвестиционное сотрудничество между странами, связи в сфере обороны и других областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны намерены активизировать стратегического партнерство между Индонезией и Бразилией, а также изучить возможности сотрудничества в области биотоплива, где Бразилия является вторым по величине производителем этанола в мире, а Индонезия разрабатывает биодизельное топливо.

Напомним, Индонезия и Бразилия поддерживают дипломатические отношения с 1954 года. Бразилия — один из важнейших экономических партнеров Индонезии в Латинской Америке. С 2009 года страны являются стратегическими партнерами.