Минск, , 09:26 — REGNUM Министерство внутренних дел Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве, соответствующий документ опубликован на белорусском правовом интернет-портале.

«Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств государств сторон», — говорится в документе.

Так, ведомства будут взаимодействовать по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, охране гособъектов и спецгрузов, борьбе с терроризмом и контролю в области оборота оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин поручил провести переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве между Росгвардией и министерством внутренних дел Белоруссии.

Инициатива установить более тесные связи с Внутренними войсками МВД Белоруссии исходила от Росгвардии. Её одобрили ФСБ, МВД и МИД России.

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