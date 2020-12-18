Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Предположительно затронувшая сети внутри федерального правительства США кибератака не повлияла на работу американского Национального управления по ядерной безопасности (NNSA). Об этом 18 декабря сообщается в заявлении пресс-секретаря руководителя Минэнерго США Шейлин Хайнс.

Как отметила пресс-секретарь NNSA, заявление которой приводит ТАСС, ведомство продолжает координировать с остальными структурами правительства свои действия в связи с атакой хакеров.

«Расследование продолжается, и реагирование на этот инцидент происходит в режиме реального времени. На данный момент расследование показало, что влияние вредоносного программного обеспечения ограничилось только коммерческими сетями и не коснулось основных функций министерства, связанных с обеспечением национальной безопасности, включая NNSA», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская корпорация Microsoft пострадала от атаки хакеров, которая была направлена на федеральные ведомства США.

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