Стокгольм, , 09:26 — REGNUM Вторая волна пандемии коронавируса оказалась для Швеции значительно хуже, чем предсказывал самый алармистский сценарий развития эпидемиологической обстановки в стране, подготовленный Агентством общественного здравоохранения. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что в июле ведомство представило три сценария тогда ещё казавшейся возможной второй волны пандемии. «Нулевой» сценарий заключался в том, что распространение коронавируса будет оставаться на низком уровне. «Сценарий 1» предсказывал пик заболеваемости в начале осени, а «Сценарий 2» — равномерное распространение вируса на территории Швеции.

Согласно «Сценарию 1», во время пика заболеваемости на 39 неделе 2020 года (21 сентября — 27 сентября) в больницах будут находиться порядка 1100 пациентов с COVID-19, затем их число к Рождеству должно было упасть до сотни.

Однако согласно последней информации Государственного управления социальной защиты населения Швеции, в течение 47 недели (16 ноября — 22 ноября) число пациентов с COVID-19 приблизилось к 1500 человек. Статистика, как отмечают журналисты, стекается в Стокгольм с задержкой. Поэтому ковид-пациентов может оказаться гораздо больше.

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