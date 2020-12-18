Киев, , 09:12 — REGNUM В бюджете Украины на 2021 год предусмотрены средства для покупки 4 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 17 декабря в эфире телеканала «1+1».

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По его словам, правительство Украины намерено одолжить дополнительные средства на покупку вакцины.

«Они (правительство — ИА REGNUM) выходят и с аукционами, они привлекают ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа — ИА REGNUM), сотрудничают с международными партнёрами и донорами. Достаточно ли этого? Нет, недостаточно. Но сегодня исходим из того бюджета, который есть», — прокомментировал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на получение первых партий вакцин уже в январе 2021 года. По его словам, над этой задачей работают не только украинские дипломаты, но и сотрудники спецслужб.

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