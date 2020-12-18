Стокгольм, , 09:11 — REGNUM По данным сразу нескольких источников шведского телеканала SVT, 18 декабря комиссии по расследованию несчастных случаев в Швеции, Эстонии и Финляндии объявят о своём желании совершить новые подводные погружения на месте затонувшего в 1994 году парома «Эстонии». В рамках международного сотрудничества власти попытаются установить происхождение двух пробоин в корпусе, ранее не известных при проведении первоначального расследования трагедии, унесшей жизни более 450 человек.

Напомним, что в сентябре этого года съёмочной группе телеканала Discovery с помощью подводного робота удалось обнаружить четырёхметровую пробоину в судне. Вскоре стало известно ещё об одном отверстии в корпусе парома.

Сейчас на месте крушения парома запрещено проводить подводные погружения для исследования затонувшего судна, так как тела жертв катастрофы по-прежнему не были извлечены. Работе аквалангистов препятствует шведский закон, запрещающий нарушать покой захоронения. Однако, как подчеркивают журналисты, данную норму власти предложат изменить.

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