Горно-Алтайск, , 08:58 — REGNUM Сообщения СМИ об избрании нового председателя Заксобрания Республики Алтай в парламенте вместо скончавшегося ранее Владимира Тюлентина на предстоящей сессии назвали некорректной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Эл Курултая.

«Я считаю, что, по этическим и человеческим нормам, по принятым традициям, пока не пройдет 40 дней, не имеет смысла ставить этот вопрос и коллег прошу, чтобы они меня в этом поддержали», — отметил исполняющий обязанности спикера Герман Чепкин.

По его словам, в настоящее время у них есть всё для полноценной работы, поэтому в срочном проведении сессии нет необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший председатель Заксобрания Владимир Тюлентин скоропостижно умер от острой сердечной недостаточности 13 декабря на 67-м году жизни. В республике в связи с этим был объявлен двухдневный траур 14 и 15 декабря.

Читайте также: В Горном Алтае объявлен двухдневный траур из-за смерти спикера Госсобрания

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае назвали причину смерти спикера регионального парламента