Кострома, , 08:50 — REGNUM Костромская областная дума приняла бездефицитный бюджет на 2021 год. Об этом сообщает официальный сайт законодательного собрания.

Бюджет Костромской области Kosoblduma.ru

Доходы и расходы составят 35,3 млрд. рублей. Для сравнения, по последней версии доходы бюджета 2020 года составили 40,7 млрд. рублей, расходы — 41,6 млрд. рублей.

Собственные доходы составят 22,4 млрд. рублей, что на 12% больше по сравнению с оценкой исполнения бюджета текущего года. Безвозмездные поступления запланированы в сумме 12,9 млрд. рублей.

По мнению председателя областной думы Алексея Анохина, принятый документ можно назвать «бюджетом восстановления и развития».

«Областной бюджет сбалансированный, с небольшим профицитом (8,2 млн. рублей — ИА REGNUM), и это говорит о том, что все расходы подтверждены реальными доходами. Бюджет социально-направленный, кроме того, мы сохраняем все свои публичные обязательства. Также этот бюджет открывает новые направления развития Костромской области. Мы начинаем реализацию программы здравоохранения по первичному и среднему звену. Это строительство, ремонт и реконструкция ФАПов, ремонт поликлиник, приобретение машин «скорой помощи», строительство центра онкологической помощи, детской и взрослой поликлиник, родильного дома… Я бы охарактеризовал бюджет как бюджет восстановления и развития. Хочу сказать, что доходная часть принята, но окончательно не определена. Мы ждем ещё дополнительные средства межбюджетных трансфертов, которые будут распределены из федерального бюджета и, безусловно, Костромская область их получит», — сказал Анохин.

«Если бы мы сравнили качественные характеристики бюджета-2021 и бюджета-2020, то принятый сегодня бюджет не уступает прошлому году, потому что доходная часть в нем выше за счет собственных доходов. Мы сегодня получили из федерального бюджета меньше, чем в прошлом году, на 1,5 млрд. рублей. Но тогда почти столько же было в профиците. Сегодня профицит небольшой. У нас сейчас нет этой подушки безопасности, но вместе с тем мы знаем, что федеральные средства ещё распределены не полностью, поэтому те же 1,5 млрд. рублей или больше мы получим в течение первого квартала», — добавил Скобелкин.

На выполнение социальных обязательств, сферу образования, здравоохранения и культуры в следующем году планируется направить 60,5% расходов (21,4 млрд. рублей).

В частности, регион потратит 9,8 млрд рублей на социальную политику; 8,5 млрд рублей на национальную экономику — развитие сельского хозяйства, лесной и дорожной отрасли, транспорта. Ещё 6,9 млрд рублей уйдёт на содержание образовательных учреждений, зарплаты работникам школ и детских садов, в здравоохранение будет вложено 3,5 млрд рублей.

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