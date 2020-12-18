Москва, 18 декабря 2020, 08:45 — REGNUM Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян в ответах президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, состоявшейся накануне, 17 декабря, увидел несколько позитивных моментов. Комментируя услышанное корреспонденту ИА REGNUM, эксперт, в частности отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 декабря президент России Владимир Путин провёл очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие прошло в необычном формате — в режиме видеоконференции.
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