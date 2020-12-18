Москва, , 08:45 — REGNUM Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян в ответах президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, состоявшейся накануне, 17 декабря, увидел несколько позитивных моментов. Комментируя услышанное корреспонденту ИА REGNUM, эксперт, в частности отметил:

«Несколько раз за пресс-конференцию возвращались к вопросу поддержки семей и детей (выплаты от 0 до 7 лет), видно, что последние шесть лет президент постоянно мониторит ситуацию по этой теме и находится в диалоге с правительством и регионами. Второй вопрос — очевидно, продолжатся решения по сфере здравоохранения, очень много вопросов в кол-центре и примеров из регионов (не только по пандемии), когда видны просчеты и упущения. Значит, будет идти совершенствование и обеспеченности медицины средствами и техникой и развитие первичного звена медицинской помощи и сложной высокотехнологичной помощи».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 декабря президент России Владимир Путин провёл очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие прошло в необычном формате — в режиме видеоконференции.

Читайте развитие сюжета: Ни грамма популизма: названы плюсы и минусы пресс-конференции Путина