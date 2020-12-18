Дакар, , 08:45 — REGNUM Посол Индонезии Диндин Вахюдин рассказал о приоритетах развития двусторонних отношений после прибытия в Сенегал, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Посол рассказал о двух приоритетах посольства Индонезии в Дакаре, а именно об экономической дипломатии и защите индонезийских граждан.

«Необходимо наращивать торгово-экономическое сотрудничество, особенно в стратегических отраслях и инфраструктуре», — заявил посол Индонезии в Сенегале.

Кроме того, Диндин Вахюдин подчеркнул важность сбора данных об индонезийских гражданах для облегчения мониторинга и принятия мер в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии вручил верительные грамоты президенту Ирана Хасану Рухани.

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