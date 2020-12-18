Кызыл, , 08:43 — REGNUM Состоявшаяся 17 декабря пресс-конференция президента России Владимира Путина оставляет цельное впечатление — в стране стабильная ситуация, хотя всем известны сложности из-за пандемии. Так прокомментировал событие глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

«Ковид повлиял на экономику, но жизнь идет своим чередом. Думаю, все почувствовали уверенность главы государства. Но для него успехи одном фронте не становятся основанием для замалчивания проблем на другом», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, обращения российский лидер всегда берёт «на карандаш». Это означает, что проблема будет решена. В то же время глава республики констатировал отсутствие в стране системных провалов, а проблемы носят точечный характер.

Так, Шолбан Кара-оол указал на прозвучавшие слова о поддержке медиков, а также проблемы журналистов при подготовке острых материалов. Он отметил, что реальные проблемы и конструктивные предложения должны обсуждаться в СМИ.

«Также на пресс-конференции прозвучала мысль о том, что давление на нашу страну извне никуда не делось. К сожалению, в пик распространения ковида наша республика на себе почувствовала, как они умеют работать, умело провоцируя панику и недоверие среди наших граждан. Но все испытания делают нас только сильнее!» — заключил глава.