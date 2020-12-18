Киев, , 08:48 — REGNUM Украина рассчитывает получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в первом квартале 2021 года. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 17 декабря в ходе онлайн-конференции «Украина и мир в 2021 году».

«Хотелось бы иметь это не позднее февраля. Февраль — март — это такие прогнозы, о которых мы говорим с МВФ, при условии, если снова не будет каких-то сюрпризов», — рассказал он.

Шмыгаль добавил, что некоторый прогресс в переговорах может произойти на следующей неделе.

«На следующей неделе мы надеемся на прогресс в наших переговорах с МВФ, поэтому у нас довольно-таки неплохие перспективы», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль заявил, что Украина в 2020 году получила от международных кредиторов примерно на $3,7 млрд меньше ожидаемого.

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