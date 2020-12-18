Киев, 18 декабря 2020, 08:48 — REGNUM Украина рассчитывает получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в первом квартале 2021 года. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 17 декабря в ходе онлайн-конференции «Украина и мир в 2021 году».
Шмыгаль добавил, что некоторый прогресс в переговорах может произойти на следующей неделе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль заявил, что Украина в 2020 году получила от международных кредиторов примерно на $3,7 млрд меньше ожидаемого.
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