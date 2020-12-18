Париж, , 08:43 — REGNUM Совет Европы осудил статью 24 французского законопроекта о глобальной безопасности, предполагающего наказание вплоть до двух лет лишения свободы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение фотографий полицейских при исполнении.

Как сообщает Agence France-Presse в пятницу, 18 декабря, Совет Европы призвал Сенат Франции, который на данный момент рассматривает текст законопроекта, «в не достаточной степени уважающий права человека» и «представляющий собой покушение на свободу слова», внести поправки в него.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Национальное собрание в первом чтении проголосовало за принятие закона о глобальной безопасности.

Напомним, статья 24 вышеупомянутого закона предполагает наказание для тех, кто «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы«причинить тому психологический или физический вред».

Министр внутренних дел ФранцииЖеральд Дарманен и премьер-министр страныЖан Кастекс уже подтвердили, что статья будет переработана.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН обвинила правительство Франции в нарушении прав человека