Тегеран, , 08:32 — REGNUM Посол Индонезии в Иране Ронни Юлианторо вручил верительные грамоты президенту Ирана Хасану Рухани, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Индонезия будет продолжать укреплять двустороннее сотрудничество между странами в различных областях, особенно в сферах экономики и торговли», — заявил посол Индонезии в Иране.

Ронни Юлианторо также передал главе Ирана приветствие от президента Индонезии Джоко Видодо.

Глава Ирана высоко оценил двусторонние отношения между странами. Президент пообещал оказывать полную поддержку усилиям посольства Индонезии в Тегеране по улучшению двусторонних отношений во всех областях, не только в области экономики, торговли, культуры и технологий, а также в различных других областях потенциального сотрудничества. Хасан Рухани заявил, что на фоне схожести умеренных исламских взглядов в двух странах эти усилия могут быть реализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Японии Хери Ахмади вручил верительные грамоты императору Японии Нарухито в императорском дворце в Токио.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Индонезии вручил верительные грамоты императору Японии