Москва, , 08:34 — REGNUM Журналиста британской телекомпании ВВС Стивена Розенберга, который задал на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вопрос российскому лидеру о том, считает ли он, что ответственность за «плачевное состояние» отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном лежит на нём, а затем из-за того, что был не удовлетворён ответом, покинул пресс-конференцию, высмеяли пользователи российского сегмента интернета в соцсетях.

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«Ответ (президента РФ — Прим. ИА REGNUM) блеск!!! Да… Мы белые и пушистые!!! Аксиома!!!» — написала одна из пользователей Сети.

«Здорово Путин ответил этому журналисту, что тот аж сбежал с пресс-конференции…», — подчеркнул другой пользователь.

«У Путина чувство юмора на высоте», — написала ещё одна из пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал британского журналиста, задавшего на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина вопрос об ухудшении отношений России и Запада.