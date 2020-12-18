Киев, , 08:32 — REGNUM На Украине ощущается кадровый голод. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 17 декабря в ходе онлайн-конференции «Украина и мир в 2021 году».

«Кадровый голод подтверждаю, он есть… Что такое на сегодня кадровая политика правительства? Есть банальные слова: профессиональные и порядочные. Но есть ещё несколько параметров, на которые нужно опираться…: незаангажированость и результативность», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что Украина нуждается в быстрых законодательных изменениях и ускорении реформ. Это, по его словам, позволит получить видимый результат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада назначила Сергея Шкарлета министром образования Украины.

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