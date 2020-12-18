Киев, 18 декабря 2020, 08:32 — REGNUM На Украине ощущается кадровый голод. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 17 декабря в ходе онлайн-конференции «Украина и мир в 2021 году».
Шмыгаль добавил, что Украина нуждается в быстрых законодательных изменениях и ускорении реформ. Это, по его словам, позволит получить видимый результат.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада назначила Сергея Шкарлета министром образования Украины.
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