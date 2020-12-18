Калуга, , 09:09 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша положительно оценил итоги большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря. Об этом глава региона написал в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, Владислав Шапша, считает, важной была информация, что руководство страны не планирует вводить локдаун. Социальное направление остается приоритетным в работе органов власти. «Отличная новость — семьи с детьми до 8 лет получат к Новому году выплату в размере 5000 рублей на каждого ребенка. В Калужской области живут более 90 000 детей этой возрастной группы», — подчеркнул калужский губернатор.

Также, по мнению руководителя области, отрадно, что глава государства считает важной роль волонтёров в жизни общества. Добровольческое движение в период пандемии стало мощным объединяющим нацию началом. «Наши волонтеры стали бескорыстными помощниками в это сложное время, проводниками помощи государства. Но не менее важно и то, что благодаря им налажен прямой канал связи с людьми. Не случайно в ходе пресс-конференции Владимир Путин неоднократно обращался с вопросами к волонтерам», — написал Владислав Шапша в соцсетях.

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