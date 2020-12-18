Токио, , 08:11 — REGNUM Посол Индонезии в Японии Хери Ахмади вручил верительные грамоты императору Японии Нарухито в императорском дворце в Токио, сообщает Sindonews.

После мероприятия посол Хери Ахмади имел возможность поговорить с императором Нарухито о сотрудничестве между Индонезией и Японией.

«Я представил верительные грамоты императору Японии Нарухито. Индонезия и Япония еще больше укрепят дружбу, которая существует с 1958 года», — заявил посол Индонезии в Японии.

Посольство Индонезии в Японии стремится обеспечить выполнение четырех приоритетных задач, связанных с двусторонним сотрудничеством.

«Ускорение восстановления национальной экономики и укрепление сотрудничества в преодолении пандемии. Затем расширение двустороннего сотрудничества для развития партнерских отношений на региональных и многосторонних форумах. И, наконец, защита индонезийских граждан в Японии», — отметил посол.

Напомним, Хери Ахмади занимал пост в парламенте Индонезии с 1999 по 2014 годы.

Читайте развитие сюжета: Индонезия продолжит укреплять экономические и торговые связи с Ираном