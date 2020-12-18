Версаль, Франция, , 08:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, заразившийся коронавирусом, покинул Париж без супруги Брижит Макрон, чтобы самоизолироваться в своей резиденции в Версале. Об этом сообщает Le Figaro.

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Как уточняет администрация президента Франции, в версальской резиденции Ла Лантерн Макрон сможет не только соблюдать самоизоляцию в течение семи дней, но и «продолжать работать». Его супруга осталась в Елисейском дворце в Париже.

Напомним, вечером 17 декабря Agence France-Presse сообщило, что тест на коронавирус SARS-CoV-2, сданный Брижит Макрон, показал отрицательный результат.

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