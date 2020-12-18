Москва, , 06:55 — REGNUM Только три страны из шестнадцати, с которыми Россия возобновила авиасообщение в условия пандемии коронавируса, полностью смогли выполнить требования Роспотребнадзора. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Всем критериям, по состоянию на 13 декабря, эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии», — говорится в сообщении.

Другие страны к указанному сроку смогли выполнить требования частично: Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы — два из трёх, ещё меньше — Великобритания, ОАЭ, Южная Корея, Сербия и Япония.

Напомним, Роспотребнадзор оценивает среднесуточные темпы прироста заболеваемости COVID-19, объемы тестирования на коронавирус и коэффициент распространения. Последний не должен превышать единицы (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции).

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