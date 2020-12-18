Токио, , 06:43 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о своей готовности дать показания в парламенте страны в связи с обвинениями в возможном нарушении законодательства о выборах. Об этом 18 декабря сообщает агентство Kyodo.

«Я готов дать добросовестный ответ», — приводит агентство слова Абэ.

С инициативой заслушать Абэ в парламенте «в отдельном порядке» выступила правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП).

Напомним, что в Японии набирает обороты скандал по поводу ежегодных торжественных приёмов, проводимых правительством для любования сакурой, на который в минувшем году было приглашено множество сторонников правящей в Японии ЛДП. Традиционно на такие мероприятия приглашаются главы посольств других стран, а также выдающиеся люди из сферы искусства, культуры, спорта, науки и журналистики.

Прокуратура Токио уже направила бывшему премьер-министру повестку с приглашением на допрос в связи с непредставлением отчётности о расходовании партийных средств. Также надзорное ведомство возбудило дело против одного из секретарей Абэ, которого подозревают в организации схемы подкупа избирателей при организации банкета для сторонников ЛДП в 2018 году — занижении в два раза платы за участие.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава японского правительства Синдзо Абэ не знает о том, что прокуратура Токио собирается вызвать его в добровольном порядке для допроса по делу о возможном нарушении законодательства о выборах в ходе организации банкета для сторонников правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

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