Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Россия и Китай являются одними из двух главных угроз для господства Соединенных Штатов на море. Об этом говорится в отчете военно-морских сил США, береговой охраны и корпуса морской пехоты.

В документе указывается, что Москва и Пекин своими якобы агрессивными действиями подрывают господство США на главных морских путях мира.

«Мы воочию наблюдаем их растущую искушенность и агрессивность», — отмечают военные.

При этом авторы доклада утверждают, что Россия и Китай якобы не могут стать ответственными за мир сверхдержавами и поддерживать глобальную безопасности. В связи с этим США считают их главными соперниками на море. При этом Китай является наиболее опасной угрозой в долгосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря глава комитета начальников штабов Пентагона генерал Марк Милли высоко оценил профессионализм российских военнослужащих. Он также считают, что Вооруженные силы России находятся на высоком уровне боевой готовности.

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