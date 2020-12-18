Лозанна, Швейцария, , 06:16 — REGNUM Российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года, такое решение вынес Спортивный арбитражный суд в Швейцарии.

Слушания по делу прошли в Лозанне в ноябре, но решение обнародовано только на этой неделе. В нём говорится, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере $1,27 млн, то есть судебные издержки.

В соответствии с принятым решением, в России запрещено проводить чемпионаты мира и Олимпийские игры, однако страна может принимать континентальные соревнования. Например, летом 2021 года в России пройдут матчи Евро, в 2022 году — финал Лиги чемпионов.

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Вместе с тем, принятое решение вдвое сократило срок наказания для российских спортсменов по сравнению с изначальным требованием WADA. Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря 2019 года исполком WADA лишил Россию права выступать на Олимпиадах, а также участвовать в чемпионатах мира и проводить их в течение четырёх лет.

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