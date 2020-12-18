Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Фармацевтические корпорации Pfizer и Moderna, разработавшие вакцины от коронавирусной инфекции, освобождены от ответственности за побочные эффекты при вакцинации населения, передает телеканал CNBC.

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Уточняется, что это связано с принятием в США закона о всеобщей вакцинации населения. Еще в феврале 2020 года глава американского минздрава Алекс Азар применил закон от 2005 года, согласно которому ведомство должно защитить фармацевтические компании, выпускающие важные медикаменты, от судебных преследований сроком на четыре года. Таким образом, производители вакцин против COVID-19 будут иметь иммунитет от судебных исков на четыре года.

«Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу», — объяснил юрист Рогге Данн.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что после прививки против COVID-19 вакциной от компании Pfizer в штате Аляска у второго медика появилась аллергическая реакция. При этом в минздраве США заявили, что подобные инциденты не повлияют на планы вакцинации населения.

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