Москва, , 04:42 — REGNUM Смену владельца вновь осуществила российская баржа «Фортуна», которая недавно преступила к укладке труб для газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии, сообщает РБК.

Укладка труб газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Вместо ООО «Универсальная транспортная группа» собственником судна теперь числится ООО «КВТ-Рус». Конкретная дата передачи прав на владение баржей не известно.

По информации журналистов, собственник был сменен из-за введения новых американских санкций против указанного газопровода. До начала октября 2020 года судном владела гонконгская компания Strategic Mileage.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2021 год, предполагающий введение новых санкций против строительства «Северного потока — 2». В этот же день к месту продолжения укладки газопровода прибыла баржа «Фортуна».

Читайте ранее в этом сюжете: США продолжат попытки остановить строительство Nord Stream 2