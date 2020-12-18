Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Конгрессмен-демократ Седрик Ричмонд, один из близких советников кандидата в президенты США Джо Байдена, заразился коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба избирательного штаба кандидата.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Отмечается, что Ричмонд сдал тест на выявление COVID-19, который показал положительный результат. При этом сам Байден, как утверждают в штабе, с инфицированным не контактировал. У самого кандидата в президенты коронавирус по результатам тестирования не выявили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что церемония инаугурации Джо Байдена пройдет с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции. Простым американцам порекомендовали отмечать это событие дома.