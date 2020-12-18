Дейр-эз-Зор, Сирия, , 03:08 — REGNUM На территории военной базы США, расположенной вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор, 17 декабря взорвались несколько реактивных снарядов. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

По его сведениям, в настоящее время американские военные совместно с курдскими подразделениями из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) проводят зачистку местности в окрестностях месторождения.

Напомним, что в составе американского конвоя, в ноябре доставившего в Ирак 50 единиц бронетехники с военной базы Харраб-эд-Дейре, также были грузовики с цистернами, наполненными сирийской нефтью. По мнению журналистов, это сырьё было незаконно добыто на месторождениях в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке, контролируемых военными США и боевиками «Сил демократической Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, террористы из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на патруль курдов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

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