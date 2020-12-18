Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Российские комплексы С-400, которые были поставлены Россией Турции, якобы несут угрозу безопасности американских военных. Об этом турецкому министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу в ходе телефонного разговора заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на странице госдепартамента в Twitter.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Кроме того, глава госдепа считает, что эта сделка позволяет РФ получить доступ к вооруженным силам Турции и ее военным технологиям.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря США ввели санкции против военно-промышленного комплекса Турции из-за покупки турецкими властями российских зенитных ракетных комплексов С-400.

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