Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Американская корпорация Microsoft пострадала от атаки хакеров, которая была направлена на федеральные ведомства США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, злоумышленники могли распространять вредоносные программы через продукты компании. При этом неизвестно, повлияла ли кибератака на простых пользователей продуктов Microsoft. Сама корпорация пока не давала официальных комментариев по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США заявила о масштабной кибератаке, затронувшей работу федеральных ведомств в стране. Для выяснения источника атаки разведсообщество США задействовало все ресурсы. Тем не менее ряд американских СМИ уже обвинили Россию в хакерских атаках.

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