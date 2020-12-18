Анадырь, , 01:36 — REGNUM Контроль воздушного пространства над Арктикой в декабре начали осуществлять перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц сообщил в интервью, 18 декабря опубликованном газетой «Красная звезда».

«С 1 декабря на боевое дежурство в Арктике заступили группы самолётов МиГ-31 морской авиации флота», — сказал Авакянц. По его словам, есть чёткое понимание значимости арктического региона для России, в связи с чем «на аэродроме в Анадыре развёрнута соответствующая инфраструктура», позволяющая силам ПВО флота «нести непрерывное дежурство по противовоздушной обороне».

Напомним, что МиГ-31 является основным российским сверхзвуковым всепогодным истребителем-перехватчиком дальнего радиуса действия. Его модификация МиГ-31К стала воздушной платформой для гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России приняло принципиальное решение усилить морскую авиацию Северного флота гиперзвуковыми комплексами «Кинжал».

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