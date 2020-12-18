Тунис, , 01:22 — REGNUM Стрелковое оружие было применено военнослужащими против протестующих, пытавшихся захватить офис газовой компании в тунисской провинции Кассерин, сообщает портал Business news.

Демонстранты решили выразить недовольство ухудшением экономической обстановки в Тунисе и деятельностью местных властей. Они перекрыли дороги к офису и начали закидывать военных камнями и бутылками с зажигательной смесью. При этом пострадали двое военнослужащих. Для разгона толпы солдаты открыли огонь в воздух.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в городе Тозер на юго-западе Туниса участники акции протеста против отключения газа в домах подожгли здание местной администрации.

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