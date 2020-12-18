Абуджа, , 01:15 — REGNUM Силам безопасности Нигерии удалось спасти около 350 детей, похищенных террористами из школы в штате Кацина на севере страны, сообщает Reuters.

Губернатор штата Амину Белло Масари подтвердил, что 344 мальчиков удалось спасти из плена террористов.

«Мы спасли большинство мальчиков. Но пока не всех», — добавил он.

Отмечается, что в ходе спецоперации нигерийские силовики оцепили район, где содержались похищенные дети. Им удалось связаться с террористами и договориться об освобождении школьников. Теперь детей обследуют медики, после чего школьников передадут родным.

«Слава Богу, наша просьба была услышана, и не было сделано ни одного выстрела», — отметил Масари.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее террористы напали на школу-интернат в нигерийском штате Кацина и похитили около 400 детей. Ответственность за похищение взяла на себя группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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