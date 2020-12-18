Тегеран, , 08:41 — REGNUM 17 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере напомнил госсекретарю Майку Помпео о недостатках провальной внешней политики Соединенных Штатов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«@SecPompeo, Ваши собственные ограничения фактически вывели американские компании с иранского рынка с его беспрецедентными природными и человеческими ресурсами», — написал Зариф в своем твиттере. Он также отметил: «И ваша незаконная политика #MaximumFailure отменила контракт с Boeing, что привело к другим негативным для американских властей последствиям».

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил в своем послании, что политика максимального давления уходящего госсекретаря США Майка Помпео достигла максимального провала.

Между тем глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если новый избранный президент США Джо Байден попытается вернуться к ядерной сделке, ему придется выполнить обязательства и снять санкции.