Тегеран, , 08:42 — REGNUM 17 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил на церемонии открытия 99 проектов, что правительство тратит все свои силы на отмену санкций и срыв американских планов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Говоря о незаконных санкциях США в отношении Ирана, Рухани отметил, что Исламская Республика уже несколько лет участвует в экономической войне Соединенных Штатов. Он подчеркнул: «Единство иранского народа заставляет врага уступить нашей воле».

Иранский президент также сообщил: «Безусловно, героическое сопротивление народа Ирана заставит следующую администрацию США уступить и вернуться к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий».

Рухани выразил надежду, что благодаря сотрудничеству, единству и солидарности иранская экономика переживет в дальнейшем небывалый рост, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции (COVID-19) и американские санкции.