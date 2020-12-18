Тегеран, , 09:08 — REGNUM Иранские антинаркотические силы конфисковали около 800 тонн различных незаконных наркотиков в течение января-октября 2020 года, заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене 17 декабря. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Казем Гарибабади в письме на имя исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) отметил ведущую роль Исламской Республики в глобальной борьбе с незаконным оборотом наркотиков, заявив, что иранская полиция конфисковала более 778 000 килограммов наркотиков по всей стране за первые десять месяцев 2020 года.

По его словам, львиная доля конфискованных наркотиков приходилась на опиум (621 338 кг). Далее идет гашиш (76 625 кг), за ним следуют морфин (17 500 кг), героин (22 815 кг), кристаллический метамфетамин (14 458 кг) и другие наркотики общим весом 25 336 кг.

Дипломат сообщил, что девять иранских военнослужащих были убиты в ходе 1914 вооруженных столкновений с торговцами людьми в 2020 году. Кроме того, за рассматриваемый период было ликвидировано 1886 банд наркобизнеса.

Ранее в декабре Гарибабади раскритиковал решение Комиссии ООН по наркотическим средствам исключить каннабис и марихуану из списка очень опасных наркотиков, заявив, что они по-прежнему представляют риск для здоровья человека.