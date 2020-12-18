Тегеран, , 09:03 — REGNUM 17 декабря секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Али Багери Кани заявил, что мирное сосуществование афганцев с иранцами демонстрирует уникальную модель миграционных процессов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Багери Кани далее отметил, что два соседних народа имеют религиозную, культурную и цивилизационную общность. Он также подчеркнул, что сходство настолько велико, что для выявления различий в отношениях между государствами «следует использовать увеличительное стекло».

«Иран выступает в поддержку неотъемлемых прав афганских граждан, проживающих в Иране», — заявил иранский чиновник.

Он также отметил: «Если бы западные страны продавали афганскому народу тракторы вместо того, чтобы посылать в страну танки, то через 20 лет мы стали бы свидетелями безопасного и экономически развитого государства, а проблемы безопасности и экономики Афганистана были бы решены».

Далее Кани заявил, что нелегитимные интересы западных стран в Афганистане напрямую связаны с терроризмом и отсутствием безопасности.