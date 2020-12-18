Тегеран, , 09:44 — REGNUM 16 декабря посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал присутствие американских войск в Сирии незаконным и преследующим тайные цели, заявив, что вооружённые силы США должны немедленно покинуть страну. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 декабря.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Ближний Восток: Сирия-политический и гуманитарный аспекты», Раванчи отметил, что все страны должны в полной мере уважать суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Сирии.

«Исламская Республика Иран полностью привержена делу содействия политическому урегулированию сирийского кризиса», — подчеркнул иранский дипломат.

«Конституционный комитет Сирии должен продолжать свою работу и действовать без какого-либо внешнего вмешательства, давления или же искусственного установления крайних сроков для завершения его работы», — заявил Раванчи.

По его словам, единственная задача данного политического процесса должна состоять в том, чтобы дать возможность сирийскому народу самому определять будущее своей страны.