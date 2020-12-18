Тегеран, , 09:29 — REGNUM 16 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его португальский коллега Аугусто Сантос Силва в телефонном разговоре обсудили пути развития двусторонних отношений, а также борьбу с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 декабря.

Стороны также обратили внимание на текущие связи между Ираном и ЕС во время председательства Португалии в этом блоке. Оба представителя выразили надежду на дальнейшее расширение связей и сотрудничества между двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес. Кроме того, стороны провели обмен мнениями по поводу нынешней ситуации в мире, а также последних международных событий.

Ранее Зариф и его шведская коллега Энн Линде в телефонном разговоре обсудили последние региональные и международные события, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) и двусторонние отношения. Они также подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества, проведения консультаций по вопросам мира и безопасности, а также оказания гуманитарной помощи в Йемене и Афганистане.