Тегеран, 18 декабря 2020, 09:46 — REGNUM Как сообщает информационное агентство IRNA, неофициальная встреча представителей стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) состоится 21 декабря в режиме видеоконференции.
Ранее 16 декабря состоялось заседание Совместной комиссии по СВПД с участием иранской делегации и группы P4+1 (Великобритания, Франция, Россия и Китай плюс Германия) в режиме видеоконференции. Участники встречи выступили с заявлением, в котором говорится, что неофициальная встреча всех сторон ядерной сделки состоится 21 декабря в режиме видеоконференции.
Встреча была направлена на изучение проблемы, как реализовать СВПД и решить другие важные вопросы, связанные с этой сделкой. Иранскую делегацию на встрече возглавлял заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи.
Встреча прошла на уровне заместителей министров иностранных дел и политдиректоров внешнеполитических ведомств стран-участниц соглашения, формально именуемого Совместным всеобъемлющим планом действий, а именно Ирана, Китая, России, Великобритании, Франции и Германии.
Заседание комиссии проходило под председательством Генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельги Шмид от имени Верховного представителя Европейского Союза Жозепа Борреля.