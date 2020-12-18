Тегеран, , 09:58 — REGNUM 16 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи заявил, что страна не может оплатить все расходы по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) из-за незаконного поведения других сторон. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 декабря.

Виртуальное заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) стартовало с участием иранских делегации и группы P4+1 (Великобритания, Франция, Россия и Китай плюс Германия). Цель встречи — рассмотреть ход осуществления СВПД и блокпосты для выполнения участниками своих обязательств.

Ссылаясь на некоторую шумиху в СМИ, поднятую европейскими странами в последние дни, Арагчи подчеркнул:

«Три европейских правительства, которые называют себя приверженцами демократии и ее правил, не должны ожидать, что иранское правительство проигнорирует принципы демократии и не будет обеспечивать соблюдение закона, принятого парламентом Ирана».

Он также заявил, что правительство Исламской Республики Иран обязано выполнить указания парламента после судебного разбирательства.

Протестуя против недавних высказываний властей трех европейских правительств, Арагчи отметил: «Европейские страны осудили законное наказание преступника вместо того, чтобы осудить жестокое убийство ведущего ученого-ядерщика Ирана».