Подгорица, , 23:56 — REGNUM Черногория в духе своих многолетних традиций желает установления близких отношений со всеми странами, и особенно с Россией, написал премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 17 декабря после встречи с послом России Владиславом Маслениковым. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«В следующем году исполнится 310 лет с момента установления первых официальных отношений Черногории и России, а также 15 лет со дня получения независимости, поддерживаемой Россией, поэтому есть прекрасный повод совместно организовать какое-нибудь культурное мероприятие», — подчеркнул Кривокапич.

Во время переговоров премьер-министра Кривокапича и российского посла было отмечено, что помимо культурного взаимодействия, сотрудничество должно развиваться в области образования, экономики и туризма.

Кривокапич также выразил надежду на возобновление поставок черногорского вина на российский рынок.