Вена, 17 декабря 2020, 23:26 — REGNUM Возвращение США в так называемую ядерную сделку с Ираном потребует нового соглашения — внутри действующего Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщает 17 декабря Reuters. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Очевидно, что понадобится протокол или соглашение, договорённость или дополнительный документ, который будет чётко оговаривать, что мы делаем».
Гросси

Он пояснил, что Иран допустил много нарушений СВПД, и если США при Джо Байдене решат вернуться в соглашение, то потребуется договор внутри уже теперешнего СВПД.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент Ирана Хасан Рухани назвал неприемлемым пересмотр СВПД.

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