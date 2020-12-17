Вена, 17 декабря 2020, 23:26 — REGNUM Возвращение США в так называемую ядерную сделку с Ираном потребует нового соглашения — внутри действующего Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщает 17 декабря Reuters. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он пояснил, что Иран допустил много нарушений СВПД, и если США при Джо Байдене решат вернуться в соглашение, то потребуется договор внутри уже теперешнего СВПД.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент Ирана Хасан Рухани назвал неприемлемым пересмотр СВПД.
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