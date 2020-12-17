Москва, , 22:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил глубокие и искренние соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну по поводу смерти его отца, сообщает 17 декабря пресс-служба правительства Армении.

На сайте правительства Армении опубликован текст телеграммы, полученной от президента России.

Ранее сообщалось, что отец Пашиняна умер после продолжительной болезни.

«Примите самые глубокие соболезнования по поводу кончины Вовы Николаевича. Уход из жизни отца — тяжелая, невосполнимая утрата. Искренне разделяю Вашу боль и скорбь. Желанию Вам, Вашим родным и близким мужества и стойкости в этот нелегкий час», — указано в телеграмме Владимира Путина.

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