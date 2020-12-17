Грозный, 17 декабря 2020, 22:51 — REGNUM Санкции США в отношении Чечни уже доведены до маразма, написал 17 декабря глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
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Он отметил, что в американских списках оказались и главы других российских регионов, однако к Чечне Запад проявил особенную предвзятость.
Он добавил, что «очень хладнокровно» относится к западным санкциям. Но тема прозвучала на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Глава Чечни подчеркнул, что никто из подпавших под американские санкции «никогда даже словом не обмолвился про политику, не говоря уже об их участии в ней».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в санкционные списки США были включены ФК «Ахмат» и Фонд имени Ахмата Кадырова. Путин, комментируя эти санкции, отметил, что в них ничего удивительного нет, ведь Кадыров — «одна из целей наших так называемых оппонентов из-за рубежа».
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