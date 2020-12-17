Киев, , 22:31 — REGNUM В связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса 17 и 18 декабря объявлены в городе днями траура.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В эти дни будет приспущен государственный флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Также Терехов заявил, что церемония прощания с Кернесом и похороны состоятся на следующей неделе, ориентировочно в период с 22 по 24 декабря. Точная дата похорон пока неизвестна, поскольку все зависит от формальных процедур, которые необходимо провести в Германии, подчеркнул секретарь горсовета. Уже решено, что отпевание состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, а церемония прощания — в оперном театре Харькова.

Секретарь подчеркнул, что на траурных мероприятиях ожидается огромное количество людей, поэтому церемонию прощания планируется проводить не менее четырех часов.

ИА REGNUM напоминает, что Кернес, который лечился в Германии, скончался в ночь на 17 декабря. Как заявил друг мэра, бизнесмен Павел Фукс последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма.