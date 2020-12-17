Киев, , 21:40 — REGNUM Украина и Польша обсудили возможное привлечение Румынии к проекту «Люблинский треугольник».

Соответствующий вопрос был поднят на переговорах секретаря Совнацбеза Украины Алексея Данилова с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба СНБО.

Стороны отметил, что возможно «привлечение к взаимодействию» Румынии, учитывая безопасность в Черном море и в контексте проведения саммита НАТО в следующем году.

Впрочем, никакой конкретики по «румынскому вопросу» украинский СНБО не сообщает — не ясно, получит ли Бухарест официальное приглашение, и если да, то когда.

Согласно информации пресс-службы, секретарь СНБО Украины и руководитель БНБ Польши выразили уверенность в необходимости активизации дальнейшего сотрудничества между ведомствами по вопросами безопасности в формате «Люблинского треугольника».

ИА REGNUM напоминает, что проект «Люблинский треугольник» был официально учрежден министрами иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля. Сразу после учреждения были заявления о возможном присоединению к проекту Белоруссии.

Также Украиной, Польшей и Литвой было заявлено, что одной из основных задач «Люблинского треугольника» должна стать координация действий по эффективному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, среди которых в приоритете — «противодействие гибридным угрозам со стороны России».

Ранее стало известно, что Данилов и Солох обсудили решение властей Молдавии о повышении статуса русского языка, сойдясь во мнении, что оно является «очень опасным».