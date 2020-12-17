Киев, , 21:24 — REGNUM Невозможность поговорить с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым вызывает сожаление у его украинского коллеги Дмитрия Кулебы, передаёт 17 декабря «Новое время».

По словам украинского дипломата, он запрашивал переговоры с Лавровым, но безуспешно. Это произошло после последнего саммита «нормандской четвёрки» уровня МИД. Как заявил Кулеба, тогда министры «нормально поговорили».

Кулеба «Я так скажу: я не расстроился и слёзы не лил, но мне жаль, что нет контакта и нет возможности говорить».

Кулеба добавил, что ему есть что сказать Лаврову, и предположил, что и главе МИД РФ тоже есть что ему сказать. При этом он сказал, что себя «антироссийским» политиком не считает, хотя и считает себя на «сто процентов проукраинским».

Напомним, саммит «нормандской четвёрки» на уровне глав МИД состоялся в Берлине 11 июня 2018 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Грызлов обвинил Киев в уклонении от выполнения обязательств по Донбассу